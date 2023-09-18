  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Из-за халатности слесарей в Ревякино сгорела квартира: суд огласил приговор - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Из-за халатности слесарей в Ревякино сгорела квартира: суд огласил приговор

Из-за халатности слесарей в Ревякино сгорела квартира: суд огласил приговор

Обвиняемые отделались штрафами.

В Ясногорске 58-летняя и 43-летняя женщины признаны виновными в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, и уничтожении чужого имущества в крупном размере.

Судом установлено, что обвиняемые трудились слесарями в филиале АО «Газпром газораспределение Тула». 30 ноября 2022 года они меняли газовые краны в квартире, не перекрыв газ. Из-за этого произошла утечка газа, а затем — возгорание. В результате их действий произошел пожар в квартире. Ущерб от пожара составил 330 000 рублей.

пожар.jpg

Приговором суда женщинам назначено наказание в виде штрафа в 180 000 рублей каждой. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф:
сегодня, в 12:42 +1
Другие статьи по темам
Прочее
сгорела квартираприговор судаТульская областьЯсногорский районРевякино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как в Тульской области отметили 643-ю годовщину Куликовской битвы
Как в Тульской области отметили 643-ю годовщину Куликовской битвы
К 2025 году в Тульской области отремонтируют более десяти мостов
К 2025 году в Тульской области отремонтируют более десяти мостов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.