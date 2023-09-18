Из-за халатности слесарей в Ревякино сгорела квартира: суд огласил приговор

В Ясногорске 58-летняя и 43-летняя женщины признаны виновными в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, и уничтожении чужого имущества в крупном размере.

Судом установлено, что обвиняемые трудились слесарями в филиале АО «Газпром газораспределение Тула». 30 ноября 2022 года они меняли газовые краны в квартире, не перекрыв газ. Из-за этого произошла утечка газа, а затем — возгорание. В результате их действий произошел пожар в квартире. Ущерб от пожара составил 330 000 рублей.

Приговором суда женщинам назначено наказание в виде штрафа в 180 000 рублей каждой.