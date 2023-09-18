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Как в Тульской области отметили 643-ю годовщину Куликовской битвы
Фото Романа Солопова

Как в Тульской области отметили 643-ю годовщину Куликовской битвы

Масштабные гуляния посетили более 40 тысяч человек!

В субботу, 16 сентября, на территории Мемориала на Красном холме и Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом прошли праздничные мероприятия, посвященные 643-й годовщине Куликовской битвы.

На масштабный праздник съехалось более 40 тысяч человек из Московской, Рязанской, Калужской, Тульской областей, а также из более дальних уголков страны.

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Гости погрузились в эмоциональную атмосферу Средневековья буквально с первых минут по прибытии. Соответствующее настроение создавали аутентичные музыкальные коллективы. 

В торжественных мероприятиях приняли участие народные мастера из Костромы, Углича, Нижнего Новгорода, Смоленска, Ростова-на-Дону, Твери, Чувашии и других городов Российской Федерации.

За исторически достоверную атмосферу Средневековья отвечали участники XXVII Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». Они научили гостей кузнечному, ювелирному, кожевенному мастерству, а также прядению и вышиванию.

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У памятника-колонны разразились настоящие средневековые баталии. На Красном холме в час дня прошла театрализованная реконструкция сражения русского войска и ордынцев. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, публика пришла в восторг от интерпретации фантазий — событий, возможных накануне битвы, и основных летописных моментов сражения, переданных реконструкторами с полным спектром эмоций. 

Режим историчности, основанный на многогранных исследованиях современных наук, на празднике дополнили биваки, где были представлены образцы вооружения, техники, наряды ратников и солдат эпохи Средневековья, Смутного времени и периода Великой Отечественной войны.

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Завершением праздничных мероприятий на Красном холме стали парад-дефиле в исторических костюмах и показательные конные выступления. Их представили участники XXVII Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». Он стартовал в деревне Татинки 14 сентября, украсил яркими историчными моментами субботний праздник и завершился в лагере в воскресенье 17 сентября.

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Одним из самых ярких событий праздника в Моховом стала зрелищная борьба за приз «Куликова поля». На площадке массовых мероприятий возле Музейного комплекса «Куликово поле» настоящие средневековые рыцари поборолись за звание лучшего во время Международного турнира по историческому средневековому бою. Кубок был разыгран в трех номинациях: тяжелый и супертяжелый вес, а также женские бои.

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