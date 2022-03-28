В Тульской области уже неделю ищут 46-летнего Олега Кожухова

Житель деревни Большие Медведки Ефремовского района ушел из дома в неизвестном направлении 21 марта.

Волонтеры группы «Поиск71» объявили розыск Олега Павловича Кожухова. 46-летнего мужчину не видели с 21 марта 2022 года.

Приметы Олега: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза светло-серые. Особых примет нет. Был одет в коричневую куртку, черную шапку, черные дутые сапоги, темные спортивные штаны.

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