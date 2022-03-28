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В Тульской области уже неделю ищут 46-летнего Олега Кожухова

В Тульской области уже неделю ищут 46-летнего Олега Кожухова

Житель деревни Большие Медведки Ефремовского района ушел из дома в неизвестном направлении 21 марта.

Волонтеры группы «Поиск71» объявили розыск Олега Павловича Кожухова. 46-летнего мужчину не видели с 21 марта 2022 года.
 
 
Приметы Олега: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза светло-серые. Особых примет нет. Был одет в коричневую куртку, черную шапку, черные дутые сапоги, темные спортивные штаны.
 
Поисковики просят сообщить о местонахождении по телефону диспетчера 8 (902) 900-26-15 или 112.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:59 +1
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