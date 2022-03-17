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В Щекино в ДТП c грузовиком и внедорожником пострадала 7-летняя девочка

В Щекино в ДТП c грузовиком и внедорожником пострадала 7-летняя девочка

Ребенок находился в машине предполагаемого виновника, и не был пристегнут.

Накануне вечером на ул. Советской в Щекино Тульской области произошло ДТП. По предварительной информации, при повороте налево 53-летий водитель грузовой ГАЗели не пропустил встречный Сhevrolet Blazer. За рулем последнего находился 33-летний мужчина.
 
«В результате ДТП с различными травмами госпитализирована девочка 2014 года рождения, пассажирка автомобиля ГАЗ-2818. В момент происшествия она находилась на пассажирском сиденье без специального детского удерживающего устройства», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:36 0
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