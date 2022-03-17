В Щекино в ДТП c грузовиком и внедорожником пострадала 7-летняя девочка

Накануне вечером на ул. Советской в Щекино Тульской области произошло ДТП. По предварительной информации, при повороте налево 53-летий водитель грузовой ГАЗели не пропустил встречный Сhevrolet Blazer. За рулем последнего находился 33-летний мужчина.

«В результате ДТП с различными травмами госпитализирована девочка 2014 года рождения, пассажирка автомобиля ГАЗ-2818. В момент происшествия она находилась на пассажирском сиденье без специального детского удерживающего устройства», — сообщила региональная Госавтоинспекция.