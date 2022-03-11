В Туле эвакуировали Ледовый дворец

По нашей информации, причиной вывода посетителей и сотрудников стало сообщение о минировании.

Вечером 11 марта в Туле провели эвакуацию сотрудников и посетителей Ледового дворца, который находится на Восточном обводе. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.

Сначала на место прибыли сотрудники МЧС, потом полицейские. По нашим данным, причиной эвакуации стало сообщение о минировании.