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В Туле эвакуировали Ледовый дворец

В Туле эвакуировали Ледовый дворец

По нашей информации, причиной вывода посетителей и сотрудников стало сообщение о минировании.

Вечером 11 марта в Туле провели эвакуацию сотрудников и посетителей Ледового дворца, который находится на Восточном обводе. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.
 
Сначала на место прибыли сотрудники МЧС, потом полицейские. По нашим данным, причиной эвакуации стало сообщение о минировании.
 
Напомним, по аналогичной причине 1 марта в Туле эвакуировали ряд образовательных и административных учреждений.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:52 +5
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