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«Срочно погасите задолженность!»: в Тульской области под видом налоговиков и приставов орудуют мошенники

«Срочно погасите задолженность!»: в Тульской области под видом налоговиков и приставов орудуют мошенники

Будьте внимательны.

УФНС России по Тульской области предупреждает граждан о мошенниках, которые орудуют от имени налоговиков. Тулякам приходят сообщения о задолженности по налогам и сборам.

Кроме того, в Тульской области зафиксированы случаи мошеннических действий и от имени службы судебных приставов. Жители региона получают сообщения с предложением оплатить задолженность по имущественным налогам, иначе долг будет передан в производство принудительного взыскания.

Мошенники для получения более подробной информации требуют ввести паспортные данные, номера СНИЛС и ИНН или реквизиты банковской карты.

Вводите реквизиты банковских карт только на проверенных ресурсах!

Чаще меняйте пароли личных кабинетов, используя буквы латинского алфавита в верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные символы. И ни в коем случае не переходите по полученным на электронную почту или в СМС ссылкам. Не доверяйте непроверенным Wi-Fi-соединениям и пользуйтесь антивирусными программами.

Безопасно узнать задолженность можно несколькими способами.

Получить информацию онлайн:

или офлайн:

Кроме того, налоговая служба предоставляет налогоплательщикам удобную возможность оперативно получить информацию о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-информирования или сообщений на электронную почту.

Периодичность таких рассылок строго регламентирована законодательством о налогах и сборах — не чаще одного раза в квартал.

Обязательным подключением данной услуги является согласие юридического или физического лица на подобное информирование, представленное в налоговый орган.

Физические лица могут подавать согласие в любой налоговый орган лично (через представителя). Но наиболее простым и удобным способом представления согласия является Личный кабинет налогоплательщика: в разделе «Профиль» нужно нажать на ссылку «Согласие на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам».

Согласие можно представить по телекоммуникационным каналам связи или по почте заказным письмом.

Для оплаты задолженности выберите любой наиболее удобный для себя способ:

Налоговые органы Тульской области настоятельно рекомендуют не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы.

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