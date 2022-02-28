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В Туле задержали организаторов финансовой пирамиды: возбуждено уголовное дело

В Туле задержали организаторов финансовой пирамиды: возбуждено уголовное дело

Речь идёт о компании «Финико».

Под предлогом участия в высокодоходной финансовой деятельности злоумышленники с 2019 по 2021 год привлекали денежные средства граждан России. В дальнейшем деньги были похищены организаторами финансовой пирамиды «Финико», сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
 
В целях установления точного количества потерпевших из числа жителей Тульской области всем пострадавшим от «Финико» рекомендовано обратиться в полицию.
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