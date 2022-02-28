В Туле задержали организаторов финансовой пирамиды: возбуждено уголовное дело

Под предлогом участия в высокодоходной финансовой деятельности злоумышленники с 2019 по 2021 год привлекали денежные средства граждан России. В дальнейшем деньги были похищены организаторами финансовой пирамиды «Финико», сообщает пресс-служба УМВД России по региону.



В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В целях установления точного количества потерпевших из числа жителей Тульской области всем пострадавшим от «Финико» рекомендовано обратиться в полицию.