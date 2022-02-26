В Киреевске осудили водителя, который сбил велосипедиста и оставил его умирать

В Киреевске местный житель признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что 26 июня 2020 года пьяный обвиняемый ехал на своем автомобиле в сторону Москвы. На 212-м км автодороги М4 «Дон» он сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Не оказав ему первой помощи, обвиняемый скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался от множественных травм головы и тела.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Кроме этого, он заплатит семье погибшего 1 миллион 900 тысяч рублей.