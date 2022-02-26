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Алексей Дюмин выслушал доклады об эпидемиологической обстановке и о работе медучреждений в регионе

Алексей Дюмин выслушал доклады об эпидемиологической обстановке и о работе медучреждений в регионе

Глава региона провёл совещание по оперативной обстановке в Тульской области.

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил, что в регионе развернуто 10 пунктов временного размещения для людей, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую области. Пять пунктов – в Алексинском районе, три в Туле, по одному в Новомосковске и в Щекине.
 
По словам Алексея Павлова, в Тульскую область прибыли 613 человек, в том числе 304 ребенка. Большинство из них находятся в пунктах временного размещения.
 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник сообщил, что транспортное обслуживание населения ведется в плановом режиме.
 
Министр промышленности и торговли Вячеслав Романов доложил, что ситуация на потребительском рынке региона стабильная: ажиотажа и дефицита товаров нет, поставки регулярные.
 
Кроме этого, губернатор выслушал доклады об эпидемиологической обстановке и о работе медучреждений в регионе.
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сегодня, в 16:10 −3
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