Алексей Дюмин выслушал доклады об эпидемиологической обстановке и о работе медучреждений в регионе

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил, что в регионе развернуто 10 пунктов временного размещения для людей, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую области. Пять пунктов – в Алексинском районе, три в Туле, по одному в Новомосковске и в Щекине.

По словам Алексея Павлова, в Тульскую область прибыли 613 человек, в том числе 304 ребенка. Большинство из них находятся в пунктах временного размещения.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник сообщил, что транспортное обслуживание населения ведется в плановом режиме.

Министр промышленности и торговли Вячеслав Романов доложил, что ситуация на потребительском рынке региона стабильная: ажиотажа и дефицита товаров нет, поставки регулярные.

Кроме этого, губернатор выслушал доклады об эпидемиологической обстановке и о работе медучреждений в регионе.