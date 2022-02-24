В Тульской области под лед провалились двое рыбаков: тело одного мужчины до сих пор ищут

фото: архив Myslo

23 февраля в районе села Алексеевка в реке Красивая Меча был обнаружен труп 50-летнего мужчины, сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 22 февраля потерпевший вместе со своим 70-летним знакомым отправился на рыбалку. В какой-то момент лёд провалился под мужчинами, и они ушли под воду. Тело 70-летнего мужчины не найдено до сих пор.