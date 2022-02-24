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В Тульской области под лед провалились двое рыбаков: тело одного мужчины до сих пор ищут
фото: архив Myslo

В Тульской области под лед провалились двое рыбаков: тело одного мужчины до сих пор ищут

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

23 февраля в районе села Алексеевка в реке Красивая Меча был обнаружен труп 50-летнего мужчины, сообщает СУ СКР по региону.
 
По предварительным данным, 22 февраля потерпевший вместе со своим 70-летним знакомым отправился на рыбалку. В какой-то момент лёд провалился под мужчинами, и они ушли под воду. Тело 70-летнего мужчины не найдено до сих пор.
 
Следователями СК осуществляются проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:06 +1
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