В Тульской области недалеко от заправки нашли тело мужчины

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

12 февраля в пос. Славном Арсеньевского района, недалеко от автозаправочной станции, было найдено тело 55-летнего мужчины.

По данному факту Суворовский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку.

По предварительным данным, мужчина ехал на своем автомобиле из одного населенного пункта в другой. Остановившись на ул. Индустриальной в пос. Славном, он вышел из машины. Через некоторое время его тело было обнаружено вблизи автомобиля.

— В настоящее время следователями СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти мужчины, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.