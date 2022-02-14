Тульские фигуристы выступили на межрегиональных соревнованиях

11−13 февраля в Курске прошли межрегиональные соревнования по фигурному катанию на коньках. Тульскую область представили учащиеся областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва: Ангелина Палагина, Валерия Костина, Евгений Зенкин и воспитанницы МБУС «Ледовый дворец» из Новомосковска Анна Бабичева, Дарья Щербакова.

Серебряную медаль завоевала Ангелина Палагина. По итогам турнира она попала в финал первенства России среди юниоров. Валерия Костина заняла восьмое место, а Евгений Зенкин — шестое.

Команда Тульской области готовилась под руководством тренеров сборной Ирины Назаровой и Владимира Измагилова.