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Тульские фигуристы выступили на межрегиональных соревнованиях

Тульские фигуристы выступили на межрегиональных соревнованиях

Серебряную медаль среди юниоров завоевала Ангелина Палагина.

11−13 февраля в Курске прошли межрегиональные соревнования по фигурному катанию на коньках. Тульскую область представили учащиеся областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва: Ангелина Палагина, Валерия Костина, Евгений Зенкин и воспитанницы МБУС «Ледовый дворец» из Новомосковска Анна Бабичева, Дарья Щербакова.

Серебряную медаль завоевала Ангелина Палагина. По итогам турнира она попала в финал первенства России среди юниоров. Валерия Костина заняла восьмое место, а Евгений Зенкин — шестое.

Команда Тульской области готовилась под руководством тренеров сборной Ирины Назаровой и Владимира Измагилова.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:15 +2
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