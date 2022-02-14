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В Пролетарском районе Тулы отключат холодную воду

В Пролетарском районе Тулы отключат холодную воду

О ремонтных работах сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

15 февраля с 10.00 в Пролетарском районе Тулы по ряду адресов отключат холодную воду. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на ул. 1-й проезд Металлургов, 4.

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, 59-а, 61, 63, 65;
  • ул. 1-й проезд Металлургов, 3, 4, 5, 5-а, 6, 7;
  • ул. Приупская, 9-а, 9-б.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:38 +2
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