В Пролетарском районе Тулы отключат холодную воду

О ремонтных работах сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

15 февраля с 10.00 в Пролетарском районе Тулы по ряду адресов отключат холодную воду. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на ул. 1-й проезд Металлургов, 4.

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Металлургов, 59-а, 61, 63, 65;

ул. 1-й проезд Металлургов, 3, 4, 5, 5-а, 6, 7;

ул. Приупская, 9-а, 9-б.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.