В Пролетарском районе Тулы отключат холодную воду
О ремонтных работах сообщается на сайте «Тулагорводоканала».
15 февраля с 10.00 в Пролетарском районе Тулы по ряду адресов отключат холодную воду. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на ул. 1-й проезд Металлургов, 4.
Воды не будет по следующим адресам:
- ул. Металлургов, 59-а, 61, 63, 65;
- ул. 1-й проезд Металлургов, 3, 4, 5, 5-а, 6, 7;
- ул. Приупская, 9-а, 9-б.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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