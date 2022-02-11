В узловском ФОКе прошли обыски

фото: пресс-служба регионального правительства

Вчера, 10 февраля, в спорткомплексе «Узловая-Арена» прошли обыски. По информации Myslo, сотрудники правоохранительных органов изъяли из ФОКа документацию и опросили работников комплекса.

По имеющейся информации, оперативно-розыскные мероприятия проводил ОБЭП.

Напомним, «Узловая-Арена» открылась в 2018 году. На строительство спорткомплекса из областного бюджета по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» было выделено порядка 92 млн рублей.