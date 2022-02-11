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До 15 февраля туляки могут подать заявление на ежегодное вознаграждение за работу в радиоактивных зонах
Фото из архива Myslo.

До 15 февраля туляки могут подать заявление на ежегодное вознаграждение за работу в радиоактивных зонах

Об этом предупредил Пенсионный Фонд.

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России предоставляет ряд мер социальной поддержки, ранее назначаемых и выплачиваемых органами социальной защиты. Речь идет о пособиях для нескольких категорий граждан, в том числе — для лиц, подвергшихся воздействию радиации.
 
Одной из выплат, вошедших в компетенцию органов ПФР, является «дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».
 
Как и прежде, для получения данной меры социальной поддержки гражданам необходимо подать заявление. Отделение ПФР по Тульской области напоминает, прием заявлений на назначение выплаты за 2021 год ведется по 14 февраля 2022 года включительно.
 
Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату, можно в клиентскую службу Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием, или офис МФЦ.
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