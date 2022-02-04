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Вышла из колонии и снова взялась за нож: жительница Новомосковска убила приятеля
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Вышла из колонии и снова взялась за нож: жительница Новомосковска убила приятеля

Женщина ранее уже отсидела за то, что напала с ножом на сожителя.

1 февраля в Новомосковске в квартире на ул. Генерала Белова было обнаружено тело 56-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи и криминалисты СУ СК во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Тульской области провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых задержали ранее судимую 39-летнюю женщину.

По версии следствия, подозреваемая распивала алкоголь вместе со знакомым у него дома. Они поругались, и в ходе конфликта злоумышленница ударила мужчину два раза ножом. От полученных травм потерпевший скончался.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации Myslo, в мае 2021 года женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение ножевых ранений сожителю. Конфликт между ними тоже произошел на фоне большого количества выпитого алкоголя. В суде она поясняла: возлюбленного не устраивала ее одежда, а еще он не выпускал ее в туалет. Она разозлилась и четыре раза ударила его ножом в спину. Затем сама вызвала скорую помощь и до приезда медиков обрабатывала рану перекисью водорода.

В суде потерпевший просил не лишать возлюбленную свободы, так как конфликт произошел по его вине.

Тем не менее вспыльчивую женщину осудили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и назначили ей наказание — 8 месяцев исправительной колонии общего режима.

Она вышла на свободу и спустя несколько месяцев убила другого мужчину.

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