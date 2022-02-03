В больницах Тулы и Новомосковска с 4 февраля снова будут работать военные медики

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Они прибыли на помощь местным коллегам по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

После обращения главы региона к Министру обороны РФ Сергею Шойгу в Тульскую область приехали около 30 военных специалистов - врачей и медсестер. Они распределены по медучреждениям Тулы и Новомосковска и приступят к работе уже 4 февраля.

– Прибыли специалисты разного профиля: терапевты, хирурги, неврологи, анестезиологи-реаниматологи, а также средний медицинский персонал, – сообщил начальник отделения реанимации и интенсивной терапии 4-го филиала Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского, подполковник медицинской службы Алексей Дудников.

Военные медики будут оказывать помощь пациентам инфекционного госпиталя в Новомосковске, а также вести прием жителей с симптомами ОРВИ в крупных поликлиниках Тулы. Это позволит снизить нагрузку на поликлиническое звено, которое принимает на себя основной удар в период роста заболеваемости.

– Количество обращений в амбулаторном звене возросло в разы. Привлечение военных медиков позволит разгрузить наших специалистов и обеспечить своевременную медицинскую помощь заболевшим людям, – сказала замминистра – директор департамента кадровой работы и проектной деятельности министерства здравоохранения Юлия Гончарова.

Все военные медики будут обеспечены проживанием и трехразовым питанием. Организована их ежедневная доставка из гостиницы к месту работы и обратно.