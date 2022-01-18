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Тулякам расскажут о важности вакцинации от Covid-19 для профилактики микст-инфекции
В прямом эфире на вопросы жителей региона ответит главный внештатный инфекционист регионального минздрава.
В среду, 19 января, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередная трансляция из цикла «Отвечают врачи». Он приурочен к Всемирному дню профилактики гриппа и ОРЗ.
На вопросы жителей ответит главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Елистратова. Свои вопросы жители могут задать под этим постом или в комментариях во время прямой трансляции.
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