Безработный туляк украл надувную подушку и машинку для стрижки волос

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка обратился сотрудник одного из сетевых магазинов. Мужчина сообщил, что некий злоумышленник украл из торгового зала надувную подушку, USB-кабель, тюнер и машинку для стрижки волос.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 49-летний мужчина. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции выясняют обстоятельства происшествия.