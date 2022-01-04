Безработный туляк украл надувную подушку и машинку для стрижки волос
Сейчас мужчина задержан, похищенное - изъято.
В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
К стражам порядка обратился сотрудник одного из сетевых магазинов. Мужчина сообщил, что некий злоумышленник украл из торгового зала надувную подушку, USB-кабель, тюнер и машинку для стрижки волос.
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 49-летний мужчина. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции выясняют обстоятельства происшествия.
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