В Рождество тульские спасатели обеспечат пожарную безопасность храмов

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников в году - Рождество Христово. Сотрудники отделов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тульской области уже провели комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности храмов и церквей. В период проведения Рождественских праздников 150 храмов находятся под контролем спасателей.

Чтобы праздничные богослужения прошли без происшествий, Главное управление МЧС России по Тульской области просит прихожан быть предельно внимательными в обращении с открытым огнем и напоминает основные правила безопасного поведения в храме: