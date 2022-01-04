В Рождество тульские спасатели обеспечат пожарную безопасность храмов
Под контролем сотрудников МЧС находятся 150 храмов.
7 января православные христиане отмечают один из главных праздников в году - Рождество Христово. Сотрудники отделов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тульской области уже провели комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности храмов и церквей. В период проведения Рождественских праздников 150 храмов находятся под контролем спасателей.
Чтобы праздничные богослужения прошли без происшествий, Главное управление МЧС России по Тульской области просит прихожан быть предельно внимательными в обращении с открытым огнем и напоминает основные правила безопасного поведения в храме:
- При зажигании свечей с подсвечников рекомендуется держать небольшую бумагу или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;
- Соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;
- В случае загорания одежды быстро скинуть ее, постараться потушить огнетушителем или накрыть плотным материалом.
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