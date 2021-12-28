Житель Щекино поругался с другом из-за женщины и ударил его ножом

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Теперь он отправится в колонию строгого режима.

В Щекинском районе 37-летний Евгений Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 111 УК РФ , сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в апреле обвиняемый и его знакомый поссорились из-за женщины, с которой по очереди сожительствовали. В ходе ссоры пьяный обвиняемый ударил оппонента ножом в живот, после чего скрылся с места преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.