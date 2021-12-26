Фото из архива Myslo.
Житель Новомосковска обгорел, когда тушил пожар в собственной квартире
26 декабря 2021 года около десяти утра загорелась квартира на ул. Трудовые резервы в Новомосковске.
На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-25 и автоколенчатый подъемник для работы на верхних этажах здания.
По прибытии на место стало известно, что житель квартиры сам потушил пожар. Однако при тушении 56-летний мужчина получил ожоги.
В результате происшествия на кухне и в коридоре оплавился навесной потолок.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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