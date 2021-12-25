новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: подрезал, но зато потом извинился

«Накажи автохама»: подрезал, но зато потом извинился

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Подписчик прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе поворота с ул. Лукашина на ул. Болдина в Щекино. На них видно, как водитель Chevrolet, видимо желая опередить медленную маршрутку, совершил резкий маневр и едва не спровоцировал ДТП.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото, присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Сюжет: Автохам71
«Пешехам»: дождалась красного и побежала под машины
Дежурная часть
«Пешехам»: дождалась красного и побежала под машины
24 декабря, в 16:52, 28 3094 4
«Накажи автохама»: потерялся и поехал «против шерсти» по односторонней дороге?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: потерялся и поехал «против шерсти» по односторонней дороге?
22 декабря, в 17:24, 26 2346 1
«Накажи автохама»: нарушил ли экипаж ДПС правила, когда пересек двойную сплошную?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: нарушил ли экипаж ДПС правила, когда пересек двойную сплошную?
22 декабря, в 12:42, 109 2967 2
Тульская Госавтоинспекция дважды оштрафовала автохама на BMW
Дежурная часть
Тульская Госавтоинспекция дважды оштрафовала автохама на BMW
21 декабря, в 19:42, 62 4931 6
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:22 −2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают поучаствовать в обмене подарками
Туляков приглашают поучаствовать в обмене подарками
ЧП в Туле: на базе «Тулгорэлектротранса» пустой автобус задавил мужчину
ЧП в Туле: на базе «Тулгорэлектротранса» пустой автобус задавил мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.