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Погода в Туле 26 декабря: небольшой снег и до -10

Погода в Туле 26 декабря: небольшой снег и до -10

На дорогах местами возможна гололедица.

В воскресенье 26 декабря в Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода. Как сообщает региональное МЧС со ссылкой на Гидрометцентр России, местами небольшой снег и на дорогах гололедица.
 
 
Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура по области ночью −13…−8?C, днем −10…−5?C. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:00 +5
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