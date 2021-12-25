Погода в Туле 26 декабря: небольшой снег и до -10

В воскресенье 26 декабря в Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода. Как сообщает региональное МЧС со ссылкой на Гидрометцентр России, местами небольшой снег и на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура по области ночью −13…−8?C, днем −10…−5?C. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.