Туляков приглашают поучаствовать в обмене подарками

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На пяти площадках Тулы стартовала акция «Тайный Санта» — праздничный обмен подарками. Каждый желающий может побыть Дедом Морозом, поздравить туляков и гостей региона с Новым годом и получить свой подарок. Чтобы принять участие в акции, нужно купить подарок стоимостью от 300 рублей, завернуть его в специальную тематическую упаковку и положить под елку в одном из пяти мест:

Центр приема гостей Тульской области (ул. Демонстрации, д. 1-А),

Музей международного пряника (Тульский Кремль),

Музей чаепития (ул. Металлистов, д. 9),

Комплекс «Л. Н. Т.» (ул. Советская, д. 1),

Музей-лавка «СамоварЪ» (ул. Металлистов, д. 14-В).

Взамен можно выбрать подарок из-под елки для себя. Подарок может быть любым, кроме товаров, уже бывших в употреблении, скоропортящихся продуктов, товаров 18+, антикварных вещей и вышедшей из строя техники.

Вместе с подарком можно оставить записку с теплыми пожеланиями или написать пост в социальных сетях с хэштегами #новыйгодвтуле #тулагостеприимная #туларядом #visittula