Фото: пресс-служба правительства Тульской области
Туляков приглашают поучаствовать в обмене подарками
Новогодняя акция продлится в регионе до 16 января.
На пяти площадках Тулы стартовала акция «Тайный Санта» — праздничный обмен подарками. Каждый желающий может побыть Дедом Морозом, поздравить туляков и гостей региона с Новым годом и получить свой подарок. Чтобы принять участие в акции, нужно купить подарок стоимостью от 300 рублей, завернуть его в специальную тематическую упаковку и положить под елку в одном из пяти мест:
- Центр приема гостей Тульской области (ул. Демонстрации, д. 1-А),
- Музей международного пряника (Тульский Кремль),
- Музей чаепития (ул. Металлистов, д. 9),
- Комплекс «Л. Н. Т.» (ул. Советская, д. 1),
- Музей-лавка «СамоварЪ» (ул. Металлистов, д. 14-В).
Взамен можно выбрать подарок из-под елки для себя. Подарок может быть любым, кроме товаров, уже бывших в употреблении, скоропортящихся продуктов, товаров 18+, антикварных вещей и вышедшей из строя техники.
Вместе с подарком можно оставить записку с теплыми пожеланиями или написать пост в социальных сетях с хэштегами #новыйгодвтуле #тулагостеприимная #туларядом #visittula
Акция продлится до 16 января.
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