Воскрешение «Матрицы» и премьера от Marvel: последние новинки от «Синема Парк»

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)

Вы готовы прикоснутся к мультивселенной в IMAX? Уже 15 декабря, и только в #IMAX вы увидите на 26% больше изображения и полностью погрузитесь в происходящее на экране.

«Матрица. Воскрешение» (16+)

Смотрите с 16 декабря четвертую серию культовой ленты, снятую Ланой Вачовски. Нео вновь оказался в Матрице и ежедневно принимает две синие таблетки, которые ему выписывает терапевт. Он видит людей из прошлого, однако они не узнают друг друга. Всё меняется, когда герой встречает кое-кого, одетого как Морфеус.

«Реальная любовь» (16+)

22 декабря специальный показ! Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, - до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце...