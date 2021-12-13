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Воскрешение «Матрицы» и премьера от Marvel: последние новинки от «Синема Парк»

Воскрешение «Матрицы» и премьера от Marvel: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)

Вы готовы прикоснутся к мультивселенной в IMAX? Уже 15 декабря, и только в #IMAX вы увидите на 26% больше изображения и полностью погрузитесь в происходящее на экране. 
 

«Матрица. Воскрешение» (16+)

Смотрите с 16 декабря четвертую серию культовой ленты, снятую Ланой Вачовски. Нео вновь оказался в Матрице и ежедневно принимает две синие таблетки, которые ему выписывает терапевт. Он видит людей из прошлого, однако они не узнают друг друга. Всё меняется, когда герой встречает кое-кого, одетого как Морфеус. 
 

«Реальная любовь» (16+)

22 декабря специальный показ! Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, - до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце... 
 

«Последний богатырь. Посланник Тьмы» (6+)

Встречайте новую часть народного блокбастера с 23 декабря! Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, но Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве…

 

Расписание и билеты онлайн — по ссылке.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 07:37 0
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