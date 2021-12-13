Воскрешение «Матрицы» и премьера от Marvel: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)
Вы готовы прикоснутся к мультивселенной в IMAX? Уже 15 декабря, и только в #IMAX вы увидите на 26% больше изображения и полностью погрузитесь в происходящее на экране.
«Матрица. Воскрешение» (16+)
Смотрите с 16 декабря четвертую серию культовой ленты, снятую Ланой Вачовски. Нео вновь оказался в Матрице и ежедневно принимает две синие таблетки, которые ему выписывает терапевт. Он видит людей из прошлого, однако они не узнают друг друга. Всё меняется, когда герой встречает кое-кого, одетого как Морфеус.
«Реальная любовь» (16+)
22 декабря специальный показ! Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, - до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце...
«Последний богатырь. Посланник Тьмы» (6+)
Встречайте новую часть народного блокбастера с 23 декабря! Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, но Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве…
Расписание и билеты онлайн — по ссылке.
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