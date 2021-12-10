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Туляк обокрал офис своего работодателя
Фото: severpost.ru

Туляк обокрал офис своего работодателя

Добычей вора стали деньги – почти 73,5 тыс. рублей.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» поступило заявление от одного из местных индивидуальных предпринимателей. Мужчина рассказал, что из его офиса были украдены деньги – 73435 рублей.

Сыщики предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из сотрудников компании. Эта версия подтвердилась – 28-летний мужчина, работающий у потерпевшего экспедитором, признался в краже. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

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