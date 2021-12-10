новости
новости
Регистрация
В Туле состоялся областной патриотический форум
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле состоялся областной патриотический форум

Для учащихся школ региона прошли тренинги и мастер-классы.

В тульском парке «Патриот» состоялся региональный этап IV областного патриотического форума «Тула – регион победителей!». Участников приветствовал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин:

– Тульская область гордится своей героической историей. Символично, что форум проходит в дни празднования 80-летия героической обороны Тулы и 45-летия со дня присвоения Туле почетного звания «Город-герой». Здесь собрались ребята со всего региона – победители конкурсов практик и видеороликов. Уверен, что на площадках форума они узнают много нового.

Школьники приняли участие в тренингах и мастер-классах по нескольким направлениям: создание и реализация молодежных проектов, добровольчество и волонтерство, СМИ и медиа, командообразование. Кроме того, ребята посетили новый Музей обороны Тулы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 21:21 −5
Другие статьи по темам
Событие
молодежный форуммолодежная политикапатриотический форум80-летие обороны Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк обокрал офис своего работодателя
Туляк обокрал офис своего работодателя
В Белоусовском парке пройдёт спортивный праздник
В Белоусовском парке пройдёт спортивный праздник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.