В Туле состоялся областной патриотический форум

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В тульском парке «Патриот» состоялся региональный этап IV областного патриотического форума «Тула – регион победителей!». Участников приветствовал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин:

– Тульская область гордится своей героической историей. Символично, что форум проходит в дни празднования 80-летия героической обороны Тулы и 45-летия со дня присвоения Туле почетного звания «Город-герой». Здесь собрались ребята со всего региона – победители конкурсов практик и видеороликов. Уверен, что на площадках форума они узнают много нового.

Школьники приняли участие в тренингах и мастер-классах по нескольким направлениям: создание и реализация молодежных проектов, добровольчество и волонтерство, СМИ и медиа, командообразование. Кроме того, ребята посетили новый Музей обороны Тулы.