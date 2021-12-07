В Туле на ул. Металлургов на трамвайной остановке найден труп мужчины

Утром 7 декабря на ул. Металлургов напротив дома № 55 на трамвайной остановке прохожие обнаружили сидящего мужчину, под носом у него виднелась кровь. Человек ни на что не реагировал, ему вызвали скорую. Оказалось, мужчина мертв.

Прибывшие медики, по предварительной информации, пытались его реанимировать, для чего загрузили в свой автомобиль. Однако их усилия ни к чему не привели.

Личность мужчины на момент публикации не установлена, на вид ему около 50 лет. Причина смерти человека также пока неизвестна.

В последнее время улица Металлургов будто притягивает несчастья. Это заметили и наши пользователи.