В Туле на ул. Металлургов на трамвайной остановке найден труп мужчины
ЧП произошло в районе «Быткомбината».
Утром 7 декабря на ул. Металлургов напротив дома № 55 на трамвайной остановке прохожие обнаружили сидящего мужчину, под носом у него виднелась кровь. Человек ни на что не реагировал, ему вызвали скорую. Оказалось, мужчина мертв.
Прибывшие медики, по предварительной информации, пытались его реанимировать, для чего загрузили в свой автомобиль. Однако их усилия ни к чему не привели.
Личность мужчины на момент публикации не установлена, на вид ему около 50 лет. Причина смерти человека также пока неизвестна.
В последнее время улица Металлургов будто притягивает несчастья. Это заметили и наши пользователи.
14 сентября напротив дома № 55 по ул. Металлургов трамвай сбил мужчину 1958 года рождения. Предположительно, пострадавший собирался сесть в трамвай, слишком близко подошел к путям и ударился о двигавшийся трамвай головой. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пешеход остался жив.
5 октября 2021 года на этом же самом участке попали под трамвай женщина с ребенком. Полуторагодовалый ребенок скончался.
6 декабря на той же улице Металлургов в районе остановки «Улица Чаплыгина» трамвай переехал 38-летнюю женщину.
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