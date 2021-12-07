Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 240 случаев заболевания и 11 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 240 случаев коронавируса, 228 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 69 663 жителя региона, 61 252 вылечились, 3975 умерли.

Ситуация с коронавирусом в России следующая:

За последние сутки в России выявлено 31 096 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 864 845 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1182 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 283 644 человека.