новости
новости
Регистрация
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 240 случаев заболевания и 11 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 240 случаев заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 240 случаев коронавируса, 228 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 69 663 жителя региона, 61 252 вылечились, 3975 умерли.

Ситуация с коронавирусом в России следующая:

За последние сутки в России выявлено 31 096 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 864 845 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1182 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 283 644 человека.
Сюжет: Коронавирус
В России выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон»
Мир
В России выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон»
вчера, в 13:34, 84 2863 -6
В Тульской области за неделю скончались 77 пациентов с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за неделю скончались 77 пациентов с коронавирусом
вчера, в 12:45, 38 1030 0
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 242 случая заболевания и 10 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 242 случая заболевания и 10 смертей
вчера, в 11:44, 8 1360 -4
В Тульской области разрешили корпоративы в ресторанах и кафе
Жизнь Тулы и области
В Тульской области разрешили корпоративы в ресторанах и кафе
вчера, в 08:58, 179 7732 -22
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:42 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кот Бендер посмотрел видеоэкскурсию по Туле и собрал чемоданы
Кот Бендер посмотрел видеоэкскурсию по Туле и собрал чемоданы
В Туле на ул. Металлургов на трамвайной остановке найден труп мужчины
В Туле на ул. Металлургов на трамвайной остановке найден труп мужчины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.