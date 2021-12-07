Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 240 случаев заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 240 случаев коронавируса, 228 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 69 663 жителя региона, 61 252 вылечились, 3975 умерли.
Ситуация с коронавирусом в России следующая:
За последние сутки в России выявлено 31 096 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 864 845 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1182 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 283 644 человека.
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