Кредитный портфель физлиц ВТБ в Тульской области превысил 41 млрд рублей

Портфель привлеченных средств физлиц банк нарастил на 7% до 68,1 млрд рублей. Наибольший прирост отмечается в сегменте кредитов наличными: по итогам трёх кварталов 2021 года этот портфель достиг 21,2 млрд рублей (+18%). Ипотечное кредитование увеличилось на 13%, до 15,6 млрд рублей, автокредиты — на 17%, до 2,8 млрд.

Всего за отчетный период ВТБ предоставил жителям региона 19,5 тыс. кредитов на сумму 17,7 млрд рублей (+45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом на 60% вырос объем выдачи займов наличными (15,9 тыс. штук на 11,3 млрд рублей). На покупку жилья банк оформил тулякам 2,2 тыс. кредитов на сумму 4,9 млрд (+17%). Выдачи автокредитов составили 1,5 млрд рублей (+53%).

Привлеченные средства населения достигли 68,1 млрд рублей (+7%), из которых 26 млрд — объем средств, вложенных в инвестиционные продукты (+18%).

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила:

«Розничный бизнес в регионе активно рос по всем направлениям. Важную роль в этом сыграл отложенный спрос, комфортные ставки и развитие дистанционных каналов. Но главное — это ориентированность команды ВТБ на клиента, умение слышать каждого и желание помочь в решении важных для человека задач. Таких, как покупка автомобиля и жилья, сохранение и приумножение семейного капитала. В основе успешного партнерства — многолетний опыт специалистов банка и самые прогрессивные и безопасные цифровые технологии».