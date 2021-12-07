Следователи проверят обстоятельства гибели двух человек в ДТП под Тулой

В настоящее время следователями и криминалистами СК проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы ДТП, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход предварительного следствия контролируется руководством следственного управления и прокуратурой Ленинского района Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.