Следователи проверят обстоятельства гибели двух человек в ДТП под Тулой
Авария произошла 6 декабря в районе деревни Садки.
Вчера, 6 декабря, на 25-м км автодороги «Тула-Белев» столкнулись Kia Ceed и «Уаз Патриот». В результате аварии два человека погибли, еще двое были госпитализированы.
В настоящее время следователями и криминалистами СК проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы ДТП, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход предварительного следствия контролируется руководством следственного управления и прокуратурой Ленинского района Тульской области.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
Другие статьи по темам