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Следователи проверят обстоятельства гибели двух человек в ДТП под Тулой

Следователи проверят обстоятельства гибели двух человек в ДТП под Тулой

Авария произошла 6 декабря в районе деревни Садки.

Вчера, 6 декабря, на 25-м км автодороги «Тула-Белев» столкнулись Kia Ceed и «Уаз Патриот». В результате аварии два человека погибли, еще двое были госпитализированы.
 
В настоящее время следователями и криминалистами СК проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы ДТП, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход предварительного следствия контролируется руководством следственного управления и прокуратурой Ленинского района Тульской области.
 
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
 
 
 
 
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