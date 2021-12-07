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На новогодние утренники в детсады и школы не пустят родителей, аниматоров и фотографов
Фото из архива Myslo.

На новогодние утренники в детсады и школы не пустят родителей, аниматоров и фотографов

Тульское Управление Роспотребнадзора разъяснило правила проведения массовых новогодних мероприятий. Все невесело.

По сведениям Роспотребнадзора, в соответствии с санитарными правилами* до 1 января 2022 года у всех организаций будет особый режим работы в связи с коронавирусом.
 
Согласно правилам запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
 
Таким образом, новогодние утренники в детских учреждениях должны проходить без приглашения родителей, аниматоров, фотографов и без объединения групповых ячеек, классов.
В качестве альтернативы возможна организация проведения праздничных мероприятий в режиме онлайн-трансляции или видеозаписи мероприятия.
* СП 3.½.4.3598−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:35 −7
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