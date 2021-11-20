Житель Судаково напился, угнал у соседа легковушку и украл дорожный знак

В отношении мужчины уже возбуждено одно уголовное дело, второе – на подходе. Кроме того, составлен административный протокол.

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» обратился 38-летний житель деревни Судаково. Мужчина сообщил, что ночью был угнан его автомобиль Doninvest Orion, припаркованный возле дома. Сотрудниками Госавтоинспекции был задержан 46-летний житель сосед потерпевшего. Он ехал на похищенной машине в состоянии алкогольного опьянения.

Также полицейские выяснили, что задержанный украл дорожный знак, установленный рядом с местной остановкой общественного транспорта. Задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции, от него получены признательные показания.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Угон», решается вопрос о возбуждении ещё одного дела по факту кражи. Кроме того, на мужчину составили административный протокол за пьяную езду.