новости
новости
Регистрация
В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель

В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Утром 8 ноября в Туле на ул. Ф. Смирнова неподалеку от дома № 28 произошло ДТП — автомобиль BMW врезался в дерево. Об этом Myslo рассказал очевидец.

По словам водителя, он ехал со стороны Павшинского моста, внезапно ему стало плохо, он вылетел с дороги и врезался в дерево.

В ДТП пострадал водитель.

В региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

UPD. В 9.30 добавлены обстоятельства ДТП.

Галерея
В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель, Фото: 1
В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель, Фото: 2
В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель, Фото: 3
В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель, Фото: 4
В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель, Фото: 5
В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель, Фото: 6
В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель, Фото: 7
В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель, Фото: 8
В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель, Фото: 9
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:16 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Тула
Прочее
пострадавшиеврезался в дерево
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из Калуги в Минск: началось выполнение прямых рейсов
Из Калуги в Минск: началось выполнение прямых рейсов
«Накажи автохама»: не утерпел и проехал на красный
«Накажи автохама»: не утерпел и проехал на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.