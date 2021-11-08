В Туле BMW влетел в дерево: пострадал водитель
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Утром 8 ноября в Туле на ул. Ф. Смирнова неподалеку от дома № 28 произошло ДТП — автомобиль BMW врезался в дерево. Об этом Myslo рассказал очевидец.
По словам водителя, он ехал со стороны Павшинского моста, внезапно ему стало плохо, он вылетел с дороги и врезался в дерево.
В ДТП пострадал водитель.
В региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.
UPD. В 9.30 добавлены обстоятельства ДТП.
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