За сутки две тулячки перевели мошенникам 300 тысяч рублей

Фото из архива Myslo.

За прошедшие сутки две жительницы Тульской области попались на уловки мошенников. Так, 61-летняя жительница Пролетарского района Тулы перевела 288 тысяч рублей на разные счета неизвестному мужчине, который по телефону представился ей сотрудником одного из крупных банков.

31-летняя жительница Белевского района отправила неизвестному 12 тысяч рублей. Мужчина позвонил ей под видом покупки одежды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, по данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Полиция просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Запомните, что все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.

Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые защищенные счета. Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений.