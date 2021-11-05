На пожаре в Узловой пострадал мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

4 ноября в 16.55 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в Узловой на ул. Беклемищева.

На месте происшествия работали семь единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать за 7 минут.

Из горящей квартиры пожарные спасли 50-летнего мужчину. Он получил ожог верхних дыхательных путей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия в квартире сгорели диван и постельные принадлежности, закоптились стены по всей площади.

Причина пожара уточняется.