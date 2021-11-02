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В Киреевске пьяный мужчина угрожал полицейским ножом и требовал отпустить подозреваемого
Фото: архив Myslo.

В Киреевске пьяный мужчина угрожал полицейским ножом и требовал отпустить подозреваемого

За свои действия он лишился свободы.

В Киреевске 54-летний Эдуард Трантин признан виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции.
 
Судом установлено, что 20 августа несколько полицейских во время оперативно-разыскных мероприятий задержали местного жителя. Мужчину подозревали в причинении телесных повреждений.
 
За задержанием, которое происходило рядом с его домом, наблюдал пьяный Трантин. Ему не понравилось, что полицейские выполняют свою работу, и он начал угрожать им устно, а потом сбегал за кухонным ножом. Вооружившись, Трантин потребовал, чтобы подозреваемого отпустили. Усмирить Эдуарда смогли только после того, как на место происшествия приехали еще несколько сотрудников.
 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 месяцев колонии-поселения. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:20 0
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