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Туляк подделал справки и незаконно получил инвалидность

Туляк подделал справки и незаконно получил инвалидность

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Советского района города Тулы провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего порядок установления гражданам инвалидности.
 
Установлено, что в 2014 году местный житель представил подложные направление на медико-социальную экспертизу, медицинскую карту амбулаторного больного и выписные эпикризы медицинских учреждений Тульской области в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области. На основании этих данных специалисты экспертной комиссии приняли решение об установлении ему инвалидности. Злоумышленник 6 лет незаконно получал пенсию по инвалидности, ежемесячные и единовременные денежные выплаты и ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ущерб от его действий составил более 660 000 рублей.
 
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».
 
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