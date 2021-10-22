В ДТП с мотоциклом на улице Чмутова в Туле пострадали парень и девушка

Днем 22 октября на ул. Чмутова произошло ДТП с участием мотоцикла. По предварительной информации, водитель Opel Zafira завершал разворот, когда в его автомобиль по касательной в заднюю часть врезался мотоцикл Honda x4.

От удара 22-летний водитель мотоцикла и его 20-летняя пассажирка слетели с транспортного средства. Девушка врезалась в дверь припаркованного Opel Zafira. Мотоцикл проскользил по дороге еще около 50 метров.

Оба пострадавших госпитализированы, по нашей информации, девушка находится в очень тяжелом состоянии, и медики делают всё, чтобы спасти ей жизнь.