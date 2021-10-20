В Щекино кроссовер улетел во двор частного дома
ДТП произошло на ул. Болдина.
Днем 20 октября на ул. Болдина в Щекино произошло ДТП. Фото с места ДТП появились в соцсетях. На снимках видно автомобиль, который лежит во дворе частного дома.
Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, произошло ДТП с участием кроссовера Toyota RAV4 и отечественной «пятнашки». После столкновения иномарка вылетела с дороги и опрокинулась набок.
По предварительной информации, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
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