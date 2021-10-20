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Туляки завоевали медали на Кубке России по тайскому боксу
Фото: sport.tularegion.ru.

Туляки завоевали медали на Кубке России по тайскому боксу

В соревнованиях участвовали более тысячи спортсменов.

С 8 по 15 октября в Нижегородской области прошли Кубок России и Всероссийский турнир «Кубок Содружества» по тайскому боксу. На состязания в деревне Большой Суходол Городецкого района приехали более тысячи спортсменов из 45 регионов страны. Наш регион на соревнованиях представили воспитанники МБУ «СШОР «Восток».
 
«Победительницей Всероссийского турнира «Кубок Содружества» по тайскому боксу в возрастной категории 14−15 лет стала Ульяна Хрисанова в весовой категории 40 кг. Спортсменка будет представлять сборную команду России на первенстве мира по тайскому боксу, которое пройдет в Таиланде в декабре 2021 года», — сообщает министерство спорта Тульской области.
 
В рамках Кубка России наши спортсмены показали следующие результаты:
2-е место заняла Ирина Зеленова в весовой категории 48 кг, а 3-е место у Алины Гиясовой в весовой категории 54 кг.
 
Спортсменов подготовил тренер Абдулазиз Малаалиев.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:26 +2
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