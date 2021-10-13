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Убийство девушки в Щекинском районе: расследование уголовного дела завершено

Убийство девушки в Щекинском районе: расследование уголовного дела завершено

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Щекино местный 30-летний житель обвиняется в убийстве 25-летней девушки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
 
Напомним, труп в частично разорванной одежде нашли в траве неподалеку от пруда в деревне Мясоедово. На теле убитой насчитали более десятка ножевых ранений, в основном в области шеи и груди. 
 
 
Личность погибшей установили через несколько часов. Оперативным путем удалось выяснить, что незадолго до гибели девушка была в кафе Vegas и ушла оттуда вместе с мужчиной, — так появился главный подозреваемый. Его объявили в розыск и уже через несколько часов задержали в аэропорту Екатеринбурга. По нашей версии, мужчина зарабатывал на жизнь извозом.
 
В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в Щекинский районный суд для рассмотрения по существу. 
 
 
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