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Туляк: «Кто отдал распоряжение спилить все деревья вдоль дороги на ул. Демидовской?»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляк: «Кто отдал распоряжение спилить все деревья вдоль дороги на ул. Демидовской?»

Возмущенный читатель попросил Myslo разобраться в этом вопросе.

В редакцию Myslo обратился пользователь Kirill82 с вопросом, зачем спилили деревья на ул. Демидовской.

– На участке от ул. Луначарского до ул. Литейной, по всей видимости, планируется ремонт дорожного полотна. Здесь спилили ВСЕ деревья вдоль дороги. Можете узнать, кто отдал такое распоряжение?

Напомним, ремонт на ул. Демидовской начался в начале октября. Стоимость работ составляет 63 млн рублей. 

Myslo запросил комментарий у администрации Тулы. Вот что нам ответили:

– В конце сентября на ул. Демидовской проводились опиловка и кронирование деревьев. Перед проведением работ деревья обследовали, в результате чего выяснилось, что

некоторые растения мешают обзору на проезжей части и сильно нависают над пешеходной дорожкой.

Также были выявлены аварийные деревья, которые представляли опасность для жизни и имущества людей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:25 −7
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