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В Туле стартовала онлайн-продажа билетов на хоккейные игры МХЛ и ВХЛ
Фото из архива Myslo.

В Туле стартовала онлайн-продажа билетов на хоккейные игры МХЛ и ВХЛ

В этом сезоне Ледовый дворец примет 32 домашних матча Молодежки и 26 – Вышки.

В Туле стартовала онлайн-продажа билетов на матчи Молодежной и Высшей хоккейных лиг. На сайте Ледового дворца болельщики могут выбрать понравившийся им сектор, ряд и место.

На билетах будет напечатан QR-код, который обеспечит проход через специальные турникеты в дни проведения соответствующих матчей.

При покупке онлайн билеты будут приходить на почту. Пройти по билету можно будет с помощью телефона, приложив штрих-код на специальный считыватель.

Во время матчей болельщики обязаны находиться в маске, а также соблюдать дистанцию.

В сезоне 2021/2022 Ледовый дворец примет 32 домашних матча МХЛ и 26 домашних матчей ВХЛ. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:54 0
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