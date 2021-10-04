Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя: в его машине находился мужчина с наркотиками

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Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Туле сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, сотрудники ДПС во время дежурства обратили внимание на странную траекторию движения автомобиля ВАЗ-2114. Машину остановили для проверки и выяснили, что 21-летний водитель был пьян. Кроме этого, в салоне находился пассажир, который, по словам правоохранителей, вел себя довольно беспокойно.

В присутствии понятых мужчину осмотрели и обнаружили в его поясной сумке пакет с наркотиками — 0,57 грамма мефедрона.