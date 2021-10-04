Масштабная проверка: в Тульской области запустят сирены и громкоговорители

6 октября во всех регионах России проведут комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровня.

С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов (до 1 мин).

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, цель проверок — отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.