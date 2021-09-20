Предположительно, они могли отправиться в Москву.

В поселке Ширинский в Новомосковске пропали двое подростков. Как сообщают волонтеры отряда «Поиск 71», 16-летний Имхолджон Алишерович Гуляев и его 14-летний брат Ислом Алишерович Гуляев ушли из дома 18 сентября. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Предположительно, они могли уехать в Москву.

Приметы Имхолджона: рост 170 см, худощавый, карие глаза, черные волосы. Плохо говорит на русском языке. Был одет: черная куртка, серые джинсы, черные туфли.

Приметы Ислома: рост 170 см, плотного телосложения, карие глаза, темные волосы. Плохо говорит на русском языке. Был одет: красная куртка, светло-синие джинсы.

Если вы знаете, где находятся указанные подростки, сообщите по телефонам 8 (902) 900-26-15 или 112.