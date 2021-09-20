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Под Тулой таксист вылетел на встречку: двое пострадавших

Под Тулой таксист вылетел на встречку: двое пострадавших

Оба водителя госпитализированы.

Напомним, ранее мы сообщали о ДТП с участием автомобиля с цветографической схемой такси в районе поселка Первомайский. Стали известны обстоятельства случившегося.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, автоавария на 2-м километре автодороги «Подъезд к городу Туле от автодороги М-2 «Крым»» произошла 19 сентября в 12.25
 
«По предварительной информации, мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, осуществил выезд на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21112 под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате ДТП оба водителя госпитализированы с различными травмами», — сообщили в ГИБДД.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:04 +2
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