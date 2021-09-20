Метеопредупреждение: Тульскую область накроют ливни и сильный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе местами ожидается сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения.

При порывистом ветре: