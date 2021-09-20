новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение: Тульскую область накроют ливни и сильный ветер

Метеопредупреждение: Тульскую область накроют ливни и сильный ветер

Будьте внимательны!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе местами ожидается сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения.

При порывистом ветре:

  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:12 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
непогодаливнисильный дождьветер
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Маленькой Богдане нужна помощь туляков
Маленькой Богдане нужна помощь туляков
Под Тулой таксист вылетел на встречку: двое пострадавших
Под Тулой таксист вылетел на встречку: двое пострадавших
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.