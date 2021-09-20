Метеопредупреждение: Тульскую область накроют ливни и сильный ветер
Будьте внимательны!
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе местами ожидается сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения.
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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